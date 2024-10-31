Рязанская транспортная полиция будет искать зацеперов в интернете

Напомним, в октябре с разницей в полтора часа поступили сообщения о двух подростках-зацеперах в Московской области. Один погиб от удара электрическим током, другого доставили в больницу.

Рязанская транспортная полиция будет искать зацеперов в интернете. Об этом сообщила пресс-служба Рязанского ЛО МВД России на транспорте.

«Основной задачей полицейские обозначили профилактику и предупреждение опасного увлечения среди подростков — зацепинг. Будем беседовать с представителями учебных заведений Рязани и области, а также мониторить местные паблики, склоняющих подростков к опасным увлечениям», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, отдел полиции посетил член общественного совета Александр Илюхин. В рамках «Гражданского мониторинга» тот осмотрел дежурную часть, ее техническую оснащенность и поблагодарил сотрудников за службу.

Напомним, в октябре с разницей в полтора часа поступили сообщения о двух подростках-зацеперах в Московской области. Один погиб от удара электрическим током, другого доставили в больницу.

В марте зацеперов снимали на электричке из Москвы в Рязань.