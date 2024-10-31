Рязанская Госавтоинспекция анонсировала рейды на железнодорожных переездах

Мероприятие направлено на пресечение нарушений ПДД водителями при проезде железнодорожных переездов. Отмечается, что эти места с повышенной опасностью. Аварии отличаются на них тяжестью последствий.

В четверг, 31 октября, в Рязанской области полицейские проведут рейды на переездах. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ по региону.

Мероприятие направлено на пресечение нарушений ПДД водителями при проезде железнодорожных переездов.

Отмечается, что эти места с повышенной опасностью. Аварии отличаются на них тяжестью последствий.