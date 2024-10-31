Рязанцы попросили организовать подвоз питьевой воды из-за сильного запаха водопроводной
По словам жителей, водопроводная вода, которая течет из кранов в Кальном, все еще имеет неприятный специфический запах.
Рязанцы попросили организовать подвоз питьевой воды из-за сильного запаха водопроводной. Об этом жительница написала в редакцию РЗН.Инфо.
По ее словам, водопроводная вода, которая течет из кранов в Кальном, все еще имеет неприятный специфический запах.
«Пусть власти хотя бы организуют подвоз питьевой воды», — написала девушка.
Напомним, ранее жители разных районов города пожаловались на химический запах воды.
В мэрии отреагировали на ситуацию.