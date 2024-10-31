После рейда в Рязани пятеро мигрантов заключили контракт с Минобороны

Рейды прошли на 5-й оптовой базе и стройплощадках. Всего полицейские проверили 21 иностранца, 6 из встали на воинский учет.

После рейда в Рязани пятеро мигрантов заключили контракт с Минобороны. Об этом сообщает «ТКР-Инфо».

Рейды прошли на 5-й оптовой базе и стройплощадках. Всего полицейские проверили 21 иностранца, 6 из встали на воинский учет.

По данным издания, всего с начала 2024 года на воинский учет приняли более 700 натурализованных граждан.

Ранее стало известно, сколько рязанцев отправились на СВО в 2024 году.