После рейда в Рязани пятеро мигрантов заключили контракт с Минобороны
Рейды прошли на 5-й оптовой базе и стройплощадках. Всего полицейские проверили 21 иностранца, 6 из встали на воинский учет.
После рейда в Рязани пятеро мигрантов заключили контракт с Минобороны. Об этом сообщает «ТКР-Инфо».
Рейды прошли на 5-й оптовой базе и стройплощадках. Всего полицейские проверили 21 иностранца, 6 из встали на воинский учет.
По данным издания, всего с начала 2024 года на воинский учет приняли более 700 натурализованных граждан.
Ранее стало известно, сколько рязанцев отправились на СВО в 2024 году.