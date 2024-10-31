Под Рязанью похоронили погибшего на СВО Данилу Максимова
Прощание с молодым человеком прошло в четверг, 31 октября, в Полянах.
Под Рязанью похоронили погибшего на СВО Данилу Максимова. Об этом сообщает администрация поселения.
Прощание с молодым человеком прошло в четверг, 31 октября, в Полянах.
«Сегодня простились с нашим жителем погибшим на СВО Максимовым Данилой. Вечная память», — подписали в сообщении.
Максимов был выпускником полянской школы-интерната. Он выпустился в 2020 году, окончив 9 классов.