Под Рязанью похоронили погибшего на СВО Данилу Максимова

Прощание с молодым человеком прошло в четверг, 31 октября, в Полянах.

Под Рязанью похоронили погибшего на СВО Данилу Максимова. Об этом сообщает администрация поселения.

Прощание с молодым человеком прошло в четверг, 31 октября, в Полянах.

«Сегодня простились с нашим жителем погибшим на СВО Максимовым Данилой. Вечная память», — подписали в сообщении.

Максимов был выпускником полянской школы-интерната. Он выпустился в 2020 году, окончив 9 классов.