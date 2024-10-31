Опубликован прогноз погоды на 1 ноября в Рязанской области

Температура воздуха по области ночью опустится до -3, +2 градусов, днем поднимется до +5, +10 градусов.

Опубликован прогноз погоды на 1 ноября в Рязанской области. Его опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

В пятницу, 1 ноября, в регионе будет облачно, ночью с прояснениями. Ночью местами пройдут небольшие осадки (дождь, мокрый снег). Днем ожидаются осадки, преимущественно в виде дождя, в отдельных районах сильные.

Ночью и утром местами на дорогах возможна гололедица.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы 16-21 м/с.

Температура воздуха по области ночью опустится до -3, +2 градусов, днем поднимется до +5, +10 градусов.