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NYT сообщила о крупных территориальных приобретениях России на Донбассе
Как рассказало издание, за последний месяц российские военные взяли под контроль порядка 160 кв. миль территории (414 кв. км) из-за того, что «украинские линии прогнулись под постоянным давлением».

Территориальные приобретения России во время конфликта с Украиной в 2024 году оказались самыми крупными с лета 2022 года. Об этом в четверг, 31 октября, сообщило РБК со ссылкой на The New York Times.

Как рассказало издание, за последний месяц российские военные взяли под контроль порядка 160 кв. миль территории (414 кв. км) из-за того, что «украинские линии прогнулись под постоянным давлением».

По информации The New York Times, если в июле ВС РФ заняла менее 100 кв. миль территории, то с августа каждый месяц территориальные приобретения России были больше этого показателя.

«Атаки России постепенно ослабили украинскую армию до такой степени, что ее войска настолько растянуты, что они больше не могут удерживать некоторые из своих позиций», — написало издание со ссылкой на украинских солдатов и военных аналитиков.

Эксперт Паси Паройнен рассказал газете, что «ситуация на юго-востоке Донбасса стремительно ухудшается» для украинской армии.