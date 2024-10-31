Норвегия выделит Украине 118 миллионов долларов на закупку запчастей к F-16

В Минобороны Норвегии отметили, что потребность Украины в запасных частях и поддержке для обслуживания самолетов F-16 «значительна».

Норвегия выделит Украине 118 миллионов долларов на закупку вооружений и запчастей к F-16. Об этом сообщило РИА Новости в четверг, 31 октября, со ссылкой на Минобороны страны.

В ведомстве отметили, что потребность Украины в запасных частях и поддержке для обслуживания самолетов F-16 «значительна». В пресс-релизе также говорится, что помощь также пойдет на финансирование военных возможностей Киева на море в рамках коалиции с Великобританией.

По данным РИА Новости, в заявлении отмечается, что поддержка предоставляется в партнерстве с союзниками по НАТО и является частью комплексного пакета помощи НАТО для Украины.