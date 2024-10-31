Мошенники начали действовать под именем первого зампреда рязанского правительства Росляковой

Мошенники создали фейковый аккаунт под ее именем.

Мошенники начали действовать под именем первого зампреда рязанского правительства Росляковой. Об этом она написала в своем официальном Telegram-канале

Анна Рослякова сообщила, что мошенники создали фейковый аккаунт под ее именем.

«От моего имени создан фейковый аккаунт. Всех прошу быть аккуратнее. Если вам написали или позвонили через Telegram от моего имени — перепроверьте», — написала она.