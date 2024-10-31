Момент поджога легковушки в Касимове попал на видео

На кадрах видно, как к автомобилю подходит женщина и чем-то его поливает.

Момент поджога легковушки в Касимове попал на видео. Его опубликовали в группе «Автоклуб города Касимов».

На кадрах видно, как к автомобилю подходит женщина и чем-то его поливает. После под машиной появился огонь.

Позже редакции РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального УМВД, что заявление о поджоге в полицию поступало. Проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, легковушку тушили 6 человек.