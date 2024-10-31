Минсельхоз оценил ситуацию с ценами на яйца в России

Там отметили, что цены на куриные яйца в стране стабильны

Минсельхоз оценил ситуацию с ценами на куриные яйца в России. Об этом в четверг, 31 октября, сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Там отметили, что цены на куриные яйца в стране стабильны, предложение на рынке в полной мере удовлетворяет внутренний спрос.

По данным на 30 октября, отпускные цены на яйца первой и второй категорий с начала 2024 снизились на 19,2% и 24,8% соответственно — их стоимость в среднем составляет 76,4 руб. и 62,5 руб. за десяток.

Ранее стало известно, что в России снова подорожают куриные яйца минимум на 10 процентов.