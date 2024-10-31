Глава Сербии рассказал, как Путин отреагировал на его предложение о прекращении СВО
По словам Вучича, Путин ответил на предложение о прекращении СВО одной фразой.
Глава Сербии рассказал, как Путин отреагировал на его предложение о прекращении СВО. Об этом пишет RT.
Глава Сербии Александр Вучич рассказал о разговоре Владимиром Путиным про операцию на Украине. По словам Вучича, Путин ответил на предложение о прекращении СВО одной фразой.
«Как он сказал, все цели специальной военной операции будут достигнуты», — рассказал Вучич.