ГАИ обратилась к рязанцам из-за непогоды

Отмечается, что 31 октября в регионе ожидаются осадки, местами сильные. Также в Рязанской области ожидается сильный ветер, местами до 18 метров в секунду.

ГАИ обратилась к рязанцам из-за непогоды. Обращение опубликовано в официальном сообществе регионального ведомства «Вконтакте».

Отмечается, что 31 октября в регионе ожидаются осадки, местами сильные. Также в Рязанской области ожидается сильный ветер, местами до 18 метров в секунду.

«Госавтоинспекция Рязанской области призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными и осторожными, особенно в темное время суток», — написали в обращении.