Эксперты сообщили, что Центробанк может снова повысить ключевую ставку в декабре
По его словам, Центробанк может повысить ключевую ставку до 23% в декабре.
Эксперты сообщили, что Центробанк может снова повысить ключевую ставку в декабре. Об этом РИА Новости сообщил аналитик Сбера Михаил Матовников.
По его словам, Центробанк может повысить ключевую ставку до 23% в декабре.
Он отметил, что увеличение ставки более вероятно, чем отказ ЦБ от таргетированной инфляции.
«На самом деле вероятность повышения ставки не только в ближайшем декабре, но и в течение 2025 года очень велика», — заключил Матовников.
Ранее Банк России повысил ключевую ставку до 21%.