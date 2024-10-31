Эксперты сообщили, что Центробанк может снова повысить ключевую ставку в декабре

По его словам, Центробанк может повысить ключевую ставку до 23% в декабре.

Эксперты сообщили, что Центробанк может снова повысить ключевую ставку в декабре. Об этом РИА Новости сообщил аналитик Сбера Михаил Матовников.

По его словам, Центробанк может повысить ключевую ставку до 23% в декабре.

Он отметил, что увеличение ставки более вероятно, чем отказ ЦБ от таргетированной инфляции.

«На самом деле вероятность повышения ставки не только в ближайшем декабре, но и в течение 2025 года очень велика», — заключил Матовников.

Ранее Банк России повысил ключевую ставку до 21%.