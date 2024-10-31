Для рязанцев выпустили метеопредупреждение

Во второй половине ночи 1 ноября на территории Рязанской области, начиная с западных районов ожидаются осадки, местами сильные

Для рязанцев выпустили метеопредупреждение. Соответствующую информацию разместила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Во второй половине ночи 1 ноября на территории Рязанской области, начиная с западных районов, ожидаются осадки, местами сильные (дождь, мокрый снег), гололед, налипание мокрого снега.

Кроме того, как отметили в ведомстве, при осадках ухудшится видимость на дорогах до 200-500 метров. Также усилится юго-западный ветер. Порывы составят до 21 метра в секунду. Ожидаются заморозки.

Отмечается, что плохая погода сохранится до конца суток.