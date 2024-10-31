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А что в кино? «Федя. Народный футболист», «Вечная зима» и другие новинки
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

«Федя. Народный футболист» — спортивная драма о легендарном игроке футбольного клуба «Спартак» Федоре Черенкове. Главные роли в фильме исполнили Станислав Румянцев, Николай Фоменко, Борис Щербаков и Александра Дроздова.

«Возвращение попугая Кеши» — семейная комедия режиссера Олега Асадулина с Никитой Кологривым, Оксаной Акиньшиной и настоящим попугаем в главных ролях. Также в фильме снялись Роман Курцын, Ефим Шифрин, Ирина Безряднова и другие.

«Вечная зима» — дебютная работа режиссера Николая Ларионова. Главные роли в картине сыграли Александр Робак, Юлия Марченко и Олег Ягодин. Фильм «Вечная зима» вошел в конкурсную программу кинофестиваля «Маяк» в 2024 году.

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».