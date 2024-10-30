Зеленский обвинил США в сливе СМИ секретной части его «плана победы»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что информацию о просьбе Украины предоставить ей ракеты дальнего действия Tomahawk слили в СМИ.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что информацию о просьбе Украины предоставить ей ракеты дальнего действия Tomahawk слили в СМИ. ОГб этом в среду, 30 октября, сообщил РБК.

«Но это была конфиденциальная информация. Между Украиной и Белым домом… Как понимать эти сообщения?» — задался вопросом Зеленский.

«Это значит, что между партнерами нет ничего конфиденциального», — добавил он.

По данным РБК, ранее The New York Times писала, что один из секретных пунктов «плана победы» — это запрос на поставки ракет Tomahawk.