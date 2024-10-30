Врачи рассказали о состоянии госпитализированного актера «Интернов»

В клинике сообщили, что артист находится в диагностическом отделении, его состояние удовлетворительное.

Врачи рассказали о состоянии госпитализированного актера «Интернов». Об этом сообщает РБК.

По данным издания, Александра Ильина госпитализировали в ИИ имени Склифосовского. Врачи диагностировали у Ильина приступ аппендицита и предложили проведение срочной операции.

В клинике сообщили, что артист находится в диагностическом отделении, его состояние удовлетворительное.

Напомним, артиста госпитализировали вечером 29 октября.