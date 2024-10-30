Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 31
Птн, 01
10°
Сбт, 02
11°
ЦБ USD 97.05 -0.28 31/10
ЦБ EUR 105.22 -0.22 31/10
Нал. USD 96.45 / 97.17 30/10 18:35
Нал. EUR 104.03 / 105.15 30/10 18:35
Новости
Итоги года New
Публикации
Что приготовить? Спросите Шефмаркет!
«Шефмаркет» запустил доставку в Рязани полтора месяца н...
25 октября 13:03
7 264
В Рязанском драмтеатре состоялась премьера спектакля «Зажги чайник»
Пьеса по-хорошему странная. Некоторые рязанцы уходили с...
23 октября 16:14
9 868
В Рязани прокуратура требует у господрядчика вернуть аванс в полмиллиа...
Второго сентября торжественно открылось реконструирован...
22 октября 15:14
12 620
Секреты предпринимательского успеха. В Рязани прошла первая Альфа-Конф...
Главная тема Альфа-Конфы в Рязани была сформулирована л...
22 октября 10:00
12 477
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Врачи рассказали о состоянии госпитализированного актера «Интернов»
В клинике сообщили, что артист находится в диагностическом отделении, его состояние удовлетворительное.

Врачи рассказали о состоянии госпитализированного актера «Интернов». Об этом сообщает РБК.

По данным издания, Александра Ильина госпитализировали в ИИ имени Склифосовского. Врачи диагностировали у Ильина приступ аппендицита и предложили проведение срочной операции.

В клинике сообщили, что артист находится в диагностическом отделении, его состояние удовлетворительное.

Напомним, артиста госпитализировали вечером 29 октября.