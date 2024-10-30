Во Владивостоке ребенок три дня кричал в квартире, пока его мать спала

Во Владивостоке ребенок три дня кричал в квартире, пока его мать спала. Об этом в среду, 30 октября, сообщил РЕН ТВ со ссылкой на прокуратуру.

Отмечается, что в помещении позже нашли шестилетнего ребенка и женщину, от которой исходил запах спиртного. В квартире был беспорядок и неудовлетворительные условия для проживания несовершеннолетних.

По данным телеканала, в семье есть еще двое детей — они гуляли во дворе, когда оставшийся с матерью ребенок кричал. Несовершеннолетних забрали органы опеки. Женщина направлена для прохождения медосвидетельствования. Уточняется, что семья состояла на учете в органах системы профилактики.

Ранее жительница города сообщила в полицию о ребенке, который, предположительно, находится в квартире один. Соседи писали в соцсетях, что ребенок заперт уже третий день.