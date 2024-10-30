В Сараевском районе в ДТП с перевернувшимся автомобилем пострадала женщина

Авария произошла на дороге Сараи — Кутловы Борки. 55-летняя женщина за рулем автомобиля Renault Logan не справилась с управлением. Машина съехала в кювет и перевернулась.

В среду, 30 октября, в Сараевском районе в ДТП с перевернувшимся автомобилем пострадала жительница села Кутловы Борки. Об этом сообщил ИД «Пресса» со ссылкой на ГАИ.

Авария произошла на дороге Сараи — Кутловы Борки. 55-летняя женщина за рулем автомобиля Renault Logan не справилась с управлением. Машина съехала в кювет и перевернулась.

Отмечается, что водитель обращалась в больницу с травмами.