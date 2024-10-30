В Рязанской области застройщики смогут получить землю без торгов

Застройщики, желающие получить землю в аренду без торгов, будут передавать в муниципальную собственность не менее 5 процентов общей площади построенного жилья.

Застройщики, желающие получить землю в аренду без торгов, будут передавать в муниципальную собственность не менее 5 процентов общей площади построенного жилья. Об этом в среду, 30 октября, сообщила пресс-служба рязоблдумы.

Депутаты регионального парламента внесли изменения в закон «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Рязанской области».

Нововведения затрагивают сферу жилищного строительства и устанавливают дополнительный критерий для масштабных инвестиционных проектов, при реализации которых допускается предоставление земельных участков в аренду без проведения торгов.

Чтобы воспользоваться мерой господдержки, инвестор должен будет построить не менее 4,5 тысяч квадратных метров жилых помещений в многоквартирных домах и безвозмездно передать не менее пяти процентов их общей площади в собственность муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок.

Как указано в публикации, поправки, утвержденные депутатами, будут способствовать реализации полномочий органов местного самоуправления по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий нуждающихся граждан.

Во время обсуждения закона было отмечено, что данная практика успешно реализуется в ряде регионов.