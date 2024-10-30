В Рязанской области внесли изменения в закон о капитальном ремонте многоквартирных жилых домов

Депутаты рассмотрели и приняли в первом чтении закон «О внесении изменений в Закон Рязанской области «О регулировании отдельных отношений в сфере обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Рязанской области

Депутаты областной думы внесли изменения в закон Рязанской области о капитальном ремонте многоквартирных жилых домов. Об этом стало известно в среду, 30 октября, на очередном заседании парламента.

Депутаты рассмотрели и приняли в первом чтении закон «О внесении изменений в Закон Рязанской области «О регулировании отдельных отношений в сфере обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Рязанской области».

Изменения обусловлены приведением регионального нормативного правового акта в соответствие с федеральным законодательством. В Жилищный кодекс Российской Федерации от 27.11.2023 № 561-ФЗ внесены поправки, устанавливающие взаимосвязь между сроками выполнения работ по капитальному ремонту и фактическим техническим состоянием многоквартирного дома.

Корректировки в законе Рязанской области касаются определения порядка организации обследования технического состояния многоквартирных домов, учета такого обследования в региональной программе капитального ремонта, а также проведения эксплуатационного контроля за техническим состоянием жилых домов.

Полномочия по принятию необходимых нормативных правовых актов делегируются правительству Рязанской области.

«Учитывая большое количество жалоб и нареканий на решение проблем в сфере ЖКХ, изношенность сетей тепло-и водоснабжения, энергообеспечения, назрела необходимость поменять подход к формированию программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на основании реального технического состояния дома. Реализация закона позволит усовершенствовать систему капитального ремонта в целом, а именно — повысить эффективность использования взносов собственников на эти цели. Внесение изменений в закон Рязанской области о капитальном ремонте многоквартирных жилых домов — первый шаг в формировании комплексного подхода модернизации коммунальной инфраструктуры», — прокомментировал председатель комитета по экономическим вопросам областной думы Владислав Сафронов.