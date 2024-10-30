Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 30
Чтв, 31
Птн, 01
10°
ЦБ USD 97.33 0.1 30/10
ЦБ EUR 105.44 0.22 30/10
Нал. USD 96.45 / 96.71 30/10 17:00
Нал. EUR 104.03 / 104.91 30/10 17:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Что приготовить? Спросите Шефмаркет!
«Шефмаркет» запустил доставку в Рязани полтора месяца н...
25 октября 13:03
6 892
В Рязанском драмтеатре состоялась премьера спектакля «Зажги чайник»
Пьеса по-хорошему странная. Некоторые рязанцы уходили с...
23 октября 16:14
9 416
В Рязани прокуратура требует у господрядчика вернуть аванс в полмиллиа...
Второго сентября торжественно открылось реконструирован...
22 октября 15:14
12 144
Секреты предпринимательского успеха. В Рязани прошла первая Альфа-Конф...
Главная тема Альфа-Конфы в Рязани была сформулирована л...
22 октября 10:00
12 046
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В Рязанской области увеличили размер единовременных выплат пострадавшим в ЧС
Теперь компенсация семьям погибших граждан теперь составляет 1,5 млн рублей на каждого погибшего (ранее — 1 млн рублей).

В Рязанской области увеличили размер единовременных выплат пострадавшим в чрезвычайных ситуациях. Об этом стало известно в ходе заседания рязанской областной думы в среду, 30 октября.

Теперь компенсация семьям погибших граждан теперь составляет 1,5 млн рублей на каждого погибшего (ранее — 1 млн рублей). Денежная выплата лицам, получившим тяжкий вред здоровью, увеличена с 400 до 600 тыс. рублей на человека, легкий вред — с 200 до 300 тыс. рублей. Размер финансовой помощи в связи с частичной утратой имущества первой необходимости вырос с 50 до 75 тыс. рублей, полной утратой имущества — со 100 до 150 тыс. рублей. Единовременная материальная помощь увеличена с 10 до 15 тыс. рублей на человека.

Отмечается, что изменения в законодательство внесены в соответствии с правилами предоставления субсидий из федерального бюджета и правилами предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение отдельных мер по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.