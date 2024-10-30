В Рязанской области увеличили размер единовременных выплат пострадавшим в ЧС

Теперь компенсация семьям погибших граждан теперь составляет 1,5 млн рублей на каждого погибшего (ранее — 1 млн рублей).

В Рязанской области увеличили размер единовременных выплат пострадавшим в чрезвычайных ситуациях. Об этом стало известно в ходе заседания рязанской областной думы в среду, 30 октября.

Теперь компенсация семьям погибших граждан теперь составляет 1,5 млн рублей на каждого погибшего (ранее — 1 млн рублей). Денежная выплата лицам, получившим тяжкий вред здоровью, увеличена с 400 до 600 тыс. рублей на человека, легкий вред — с 200 до 300 тыс. рублей. Размер финансовой помощи в связи с частичной утратой имущества первой необходимости вырос с 50 до 75 тыс. рублей, полной утратой имущества — со 100 до 150 тыс. рублей. Единовременная материальная помощь увеличена с 10 до 15 тыс. рублей на человека.

Отмечается, что изменения в законодательство внесены в соответствии с правилами предоставления субсидий из федерального бюджета и правилами предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение отдельных мер по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.