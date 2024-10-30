В Рязанской области мужчина пытался дать взятку полицейским, чтобы его жена избежала штрафа
В августе 2024 года мужчина предложил сотрудникам полиции 20 тыс. рублей, чтобы они не привлекали его супругу к административной ответственности за реализацию немаркированной табачной продукции. От взятки полицейские отказались.
В Рязанской области мужчина пытался дать взятку полицейским, чтобы его жена избежала штрафа. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
В августе 2024 года мужчина предложил сотрудникам полиции 20 тыс. рублей, чтобы они не привлекали его супругу к административной ответственности за реализацию немаркированной табачной продукции. От взятки полицейские отказались.
Уголовное дело направлено в Шацкий районный суд для рассмотрения по существу.