В Рязанской области мужчина пытался дать взятку полицейским, чтобы его жена избежала штрафа

В августе 2024 года мужчина предложил сотрудникам полиции 20 тыс. рублей, чтобы они не привлекали его супругу к административной ответственности за реализацию немаркированной табачной продукции. От взятки полицейские отказались.

В Рязанской области мужчина пытался дать взятку полицейским, чтобы его жена избежала штрафа. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В августе 2024 года мужчина предложил сотрудникам полиции 20 тыс. рублей, чтобы они не привлекали его супругу к административной ответственности за реализацию немаркированной табачной продукции. От взятки полицейские отказались.

Уголовное дело направлено в Шацкий районный суд для рассмотрения по существу.