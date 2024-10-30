В Рязани заработал сервис по покупке электронных билетов на электрички

Теперь оплачивать проезд в рязанских электричках можно в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК», к этой опции подключили последний участок Узуново-Рязань-1.

В Рязани заработал сервис по покупке электронных билетов на электрички. Об этом сообщает пресс-служба ЦППК.

Теперь оплачивать проезд в рязанских электричках можно в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК», к этой опции подключили последний участок Узуново-Рязань-1.

Цифровая услуга доступна 2,6 млн пассажирам, отправляющимся с более чем 130 станций региона. Вместо билета контроллеру теперь можно показать штрих-код.