В Рязани район вновь остался без света

Восстановить электроснабжение намерены в течение четырех часов с момента отключения.

В Рязани район вновь остался без света. Об этом в среду, 30 октября, сообщили в городских электросетях.

Электричества нет на 16 улицах:

Пушкина,

Татарская,

Полетаева,

Гагарина,

Островского,

Братиславская,

Ленкомсомола,

Стройкова,

Шевченко,

1-я линия,

2-я линия,

3-я линия,

4-я линия,

6-я линия,

Толстого,

проезд Островского.

Восстановить электроснабжение намерены в течение четырех часов с момента отключения.

Отмечается, что причиной стало срабатывание автоматической защиты электроснабжения.