В Рязани район вновь остался без света
Восстановить электроснабжение намерены в течение четырех часов с момента отключения.
В Рязани район вновь остался без света. Об этом в среду, 30 октября, сообщили в городских электросетях.
Электричества нет на 16 улицах:
- Пушкина,
- Татарская,
- Полетаева,
- Гагарина,
- Островского,
- Братиславская,
- Ленкомсомола,
- Стройкова,
- Шевченко,
- 1-я линия,
- 2-я линия,
- 3-я линия,
- 4-я линия,
- 6-я линия,
- Толстого,
- проезд Островского.
Восстановить электроснабжение намерены в течение четырех часов с момента отключения.
Отмечается, что причиной стало срабатывание автоматической защиты электроснабжения.