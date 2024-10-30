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В Рязани дружинники утихомирили неспокойного жильца многоэтажки
Инцидент произошел в доме № 6 на улице Песоченской. Отмечается, что на мужчину массово жаловались жители района. В соцсетях рязанцы сообщали об асоциальном поведении своего соседа.

В Рязани дружинники утихомирили неспокойного жильца многоэтажки. Об этом сообщает префект Октябрьского района Кирилл Горелов.

Инцидент произошел в доме № 6 на улице Песоченской. Отмечается, что на мужчину массово жаловались жители района. В соцсетях рязанцы сообщали об асоциальном поведении своего соседа.

Отмечается, что ранее рязанцы уже писали заявление в полицию.

«Данный двор внесли в перечень адресов, который на постоянной основе будут патрулировать наши дружинники по охране общественного порядка», — отметил Горелов.