В Рязани дружинники утихомирили неспокойного жильца многоэтажки

Инцидент произошел в доме № 6 на улице Песоченской. Отмечается, что на мужчину массово жаловались жители района. В соцсетях рязанцы сообщали об асоциальном поведении своего соседа.

В Рязани дружинники утихомирили неспокойного жильца многоэтажки. Об этом сообщает префект Октябрьского района Кирилл Горелов.

Инцидент произошел в доме № 6 на улице Песоченской. Отмечается, что на мужчину массово жаловались жители района. В соцсетях рязанцы сообщали об асоциальном поведении своего соседа.

Отмечается, что ранее рязанцы уже писали заявление в полицию.

«Данный двор внесли в перечень адресов, который на постоянной основе будут патрулировать наши дружинники по охране общественного порядка», — отметил Горелов.