Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 30
Чтв, 31
Птн, 01
10°
ЦБ USD 97.33 0.1 30/10
ЦБ EUR 105.44 0.22 30/10
Нал. USD 96.45 / 96.71 30/10 16:30
Нал. EUR 104.03 / 104.91 30/10 16:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Что приготовить? Спросите Шефмаркет!
«Шефмаркет» запустил доставку в Рязани полтора месяца н...
25 октября 13:03
6 857
В Рязанском драмтеатре состоялась премьера спектакля «Зажги чайник»
Пьеса по-хорошему странная. Некоторые рязанцы уходили с...
23 октября 16:14
9 357
В Рязани прокуратура требует у господрядчика вернуть аванс в полмиллиа...
Второго сентября торжественно открылось реконструирован...
22 октября 15:14
12 083
Секреты предпринимательского успеха. В Рязани прошла первая Альфа-Конф...
Главная тема Альфа-Конфы в Рязани была сформулирована л...
22 октября 10:00
11 986
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В России спрос на антивирусы вырос почти в два раза

МегаФон зафиксировал почти двукратный рост спроса на продукты для защиты персональных устройств от киберугроз. Об этом свидетельствуют данные продаж лицензий на антивирусные программы в объединенной розничной сети МегаФона и Yota, а также в личном кабинете абонентов и интернет-магазине оператора.

Увеличение популярности антивирусов объясняется возросшим количеством кибератак.

Четверть лицензий пользователи приобретают в салонах связи и интернет-магазине, остальные — через личный кабинет и при помощи операторов службы поддержки.

В салонах связи объединенной розничной сети МегаФона и Yota, интернет-магазине и в личном кабинете абонента суммарно представлено шесть продуктов для смартфонов и персональных компьютеров. Лидерами продаж являются решения «Лаборатории Касперского» — Kaspersky Standard, Kaspersky Safe Kids и Kaspersky Who Calls. Клиентам также доступны решения от DrWeb, КиберПро и PRO32 для разных устройств и операционных систем.

«По данным нашей статистики, в 2024 году почти 57% пользователей в России столкнулись с различными киберугрозами. Растет не только число атак с использованием зловредных программ, но и объемы фишинга и скама. Так, за девять месяцев этого года количество попыток перехода российских пользователей на фишинговые и скам-страницы увеличилось почти в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года», — сообщил руководитель управления потребительского рынка «Лаборатории Касперского» в России и странах СНГ Сергей Пиккат-Ордынский.

Пользователи все чаще приобретают лицензии с длительным сроком действия. Это подчеркивает стремление клиентов не беспокоиться о безопасности устройств в долгосрочной перспективе и приобретать антивирусы на выгодных условиях.

«Для нас важно, чтобы персональные устройства и личные данные абонентов были под защитой. В условиях растущих угроз МегаФон предлагает решения для защиты от вирусов, шпионских программ, фишинга, контроля детских устройств и другие. Мы всегда готовы поддержать стремление абонентов обезопасить свои гаджеты, поэтому при покупке лицензии в наших салонах бесплатно устанавливаем и настраиваем антивирусные приложения. Кроме того, при одновременной покупке смартфона, аксессуаров или ПО клиенты получают возможность участия в различных акциях, и антивирус в этом случае будет даже дешевле, чем при отдельной его покупке», — отмечает директор департамента по стратегии и развитию продаж МегаФона Давид Борзилов.