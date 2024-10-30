В России спрос на антивирусы вырос почти в два раза

МегаФон зафиксировал почти двукратный рост спроса на продукты для защиты персональных устройств от киберугроз. Об этом свидетельствуют данные продаж лицензий на антивирусные программы в объединенной розничной сети МегаФона и Yota, а также в личном кабинете абонентов и интернет-магазине оператора.

Увеличение популярности антивирусов объясняется возросшим количеством кибератак.

Четверть лицензий пользователи приобретают в салонах связи и интернет-магазине, остальные — через личный кабинет и при помощи операторов службы поддержки.

В салонах связи объединенной розничной сети МегаФона и Yota, интернет-магазине и в личном кабинете абонента суммарно представлено шесть продуктов для смартфонов и персональных компьютеров. Лидерами продаж являются решения «Лаборатории Касперского» — Kaspersky Standard, Kaspersky Safe Kids и Kaspersky Who Calls. Клиентам также доступны решения от DrWeb, КиберПро и PRO32 для разных устройств и операционных систем.

«По данным нашей статистики, в 2024 году почти 57% пользователей в России столкнулись с различными киберугрозами. Растет не только число атак с использованием зловредных программ, но и объемы фишинга и скама. Так, за девять месяцев этого года количество попыток перехода российских пользователей на фишинговые и скам-страницы увеличилось почти в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года», — сообщил руководитель управления потребительского рынка «Лаборатории Касперского» в России и странах СНГ Сергей Пиккат-Ордынский.

Пользователи все чаще приобретают лицензии с длительным сроком действия. Это подчеркивает стремление клиентов не беспокоиться о безопасности устройств в долгосрочной перспективе и приобретать антивирусы на выгодных условиях.

«Для нас важно, чтобы персональные устройства и личные данные абонентов были под защитой. В условиях растущих угроз МегаФон предлагает решения для защиты от вирусов, шпионских программ, фишинга, контроля детских устройств и другие. Мы всегда готовы поддержать стремление абонентов обезопасить свои гаджеты, поэтому при покупке лицензии в наших салонах бесплатно устанавливаем и настраиваем антивирусные приложения. Кроме того, при одновременной покупке смартфона, аксессуаров или ПО клиенты получают возможность участия в различных акциях, и антивирус в этом случае будет даже дешевле, чем при отдельной его покупке», — отмечает директор департамента по стратегии и развитию продаж МегаФона Давид Борзилов.