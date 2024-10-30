В Пронске открыли новую модульную библиотеку, построенную по нацпроекту «Культура»

Она получила название «Уездная библиотека» в связи с тем, что располагается в здании бывшего уездного училища.

30 октября в Пронске состоялось торжественное открытие модельной библиотеки, модернизированной в рамках национального проекта «Культура». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В торжественной церемонии приняли участие представители министерства культуры региона, руководители администрации муниципального образования, сотрудники библиотек и жители Пронского района.

Отмечается, что это 26 модельная муниципальная библиотека региона, модернизированная в рамках нацпроекта «Культура». Она получила название «Уездная библиотека» в связи с тем, что располагается в здании бывшего уездного училища. Именно в его стенах получали начальное образование великие земляки: русский ученый, биолог, селекционер Иван Владимирович Мичурин, художник-иллюстратор Петр Михайлович Боклевский, Народный артист СССР, руководитель Большого академического хора Гостелерадио Клавдий Борисович Птица.

В рамках модернизации в здании провели капремонт, приобрели новую мебель и оборудование. Организованы удобные и современные пространства, в том числе для работы творческих объединений, проведения совещаний, мастер-классов, вебинаров, просмотра познавательных фильмов. Благодаря нацпроекту «Культура» книжный фонд пополнился более чем на 3 тыс. экземпляров художественной, детской, учебной и отраслевой литературы. По словам Губернатора Павла Малкова, в рамках нацпроекта «Культура» в регионе удалось существенно обновить муниципальные библиотеки.

«Создаются абсолютно новые, современные и комфортные пространства для чтения книг, для образования, досуга, культурной деятельности. Очень здорово, что благодаря национальному проекту „Культура“ у нас появляется все больше таких точек роста. Мы и дальше будем взаимодействовать с Минкультуры России в этом направлении, и продолжим модернизировать библиотеки в наших населенных пунктах в районах области», — отметил Малков.