В Кемерове осудят мужчину за ложное сообщение о минировании здания в Рязани

В январе 2024 года пьяный мужчина нашел в интернете номер телефона офиса компании, расположенной в Рязани. Позвонив по нему, он сообщил о якобы существующей угрозе зданию.

В Кемерове осудят 53-летнего местного жителя за ложное сообщение об угрозе зданию, расположенному в Рязани. Об этом рассказали в Telegram-канале «Полиция Кузбасса» в среду, 30 октября.

Как указано в посте, в январе 2024 года пьяный мужчина нашел в интернете номер телефона офиса компании, расположенной в Рязани. Позвонив по нему, он сообщил о якобы существующей угрозе зданию. Поступившая информация была отработана в установленном порядке. По указанному адресу прибыли сотрудники экстренных служб. Они обследовали место и не обнаружили подозрительных предметов.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд города Кемерово. Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.