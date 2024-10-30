В Хакасии произошло смертельное ДТП с автогрейдером

В Хакасии произошло смертельное ДТП. Об этом 30 октября, сообщили в группе «Плохие новости» во «ВКонтакте» со ссылкой на ГАИ.

Смертельное ДТП произошло вблизи города Черногорска. Отмечается, что 22-летний молодой человек ехал за рулем «Honda Accord», не выдержал безопасную дистанцию до идущего впереди транспорта и врезался в автогрейдер. За рулем дорожной техники был 42-летний мужчина.

Водитель иномарки от полученных травм скончался на месте. Проводится проверка.