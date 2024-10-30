В Госдуме заявили, что мигрантов нужно научить уважительному поведению с женщинами

Заявление сделала первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева. По ее словам, почти каждая россиянка сталкивалась с разного рода напряжением и некорректными знакомствами на улице.

В Госдуме заявили, что мигрантов нужно научить уважительному поведению с женщинами. Об этом сообщает «Дума ТВ».

Заявление сделала первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева. По ее словам, почти каждая россиянка сталкивалась с разного рода напряжением и некорректными знакомствами на улице.

Помимо этого, депутат предложила ввести обязательный экзамен по русскому языку для детей мигрантов при поступлении в школу. Если ребенок не сдает его, у него будет год, чтобы подготовиться.