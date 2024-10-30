В Госдуме предложили постепенно ограничивать часы продажи алкоголя

По мнению депутата Хамзаева, ограничение должно привести к сокращению употребления алкоголя среди населения.

В Госдуме предложили постепенно ограничивать часы продажи алкоголя. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на депутата Султана Хамзаева.

По его словам, нужно сначала продавать спиртное пять часов в день, потом два часа в будни и выходные.

По мнению депутата, ограничение должно привести к сокращению употребления алкоголя среди населения.

Напомним, в Вологодской области решили продавать алкоголь по будням только два часа в день.