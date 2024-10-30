В электросетях назвали причину очередного отключения света в Рязани

Отмечается, что днем 30 октября свет в Горроще отключился в результате срабатывания автоматической защиты.

В электросетях назвали причину очередного отключения света в Рязани. Об этом сообщает пресс-служба РГРЭС.

Отмечается, что днем 30 октября свет в Горроще отключился в результате срабатывания автоматической защиты.

Света не было по следующим улицам: Пушкина, Татарская, Братиславская, Островского, Полетаева, Дзержинского, 1-я Линия, 2-я Линия, 3-я Линия, 4-я Линия, 6-я Линия, Гагарина, Ленинского Комсомола, Островского, Островского проезд, Стройкова, Толстого.