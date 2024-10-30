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В двух российских супермаркетах ограничат наценку на яйца, мясо и сыр
В «Пятерочке» и «Перекрестке» она не будет превышать 5%.

В двух российских супермаркетах ограничат наценку на некоторые продукты. В «Пятерочке» и «Перекрестке» она не будет превышать 5%. Об этом сообщило URA.RU со ссылкой на пресс-службу X5 Group.

С 1 ноября в список попадут подсолнечное масло, сметана, ряженка, яблоки, сыр, замороженная рыба, свинина, курица, мясо для бульона на кости и яйца категории С2. Мера продлится четыре месяца — до конца зимы.

Уточняется, что с 2022 года ограничение действует в магазинах на свеклу, морковь, картофель, капусту, лук, молоко, творог, кефир, масло, сахар, хлеб и хлебобулочные изделия.

Напомним, эксперты составили список продуктов, которые подорожают в России в 2025 году.