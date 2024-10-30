ТАСС: Зеленский посоветовал ВСУ отступать, если численность их войск уступает ВС РФ
Зеленский посоветовал ВСУ отступать, когда соотношение численности войск составляет один к восьми в пользу РФ.
Зеленский посоветовал ВСУ отступать, когда соотношение численности войск составляет один к восьми в пользу РФ. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее глава Верховного суда Украины Станислав Кравченко заявил о значительном росте случаев дезертирства в рядах ВСУ и назвал ситуацию угрожающей. По оценкам украинских СМИ, общее число дезертиров на Украине уже достигло 170 тыс.
Также ранее стало известно, что в Совбезе Украины заявили, что готовятся мобилизовать еще 160 тысяч человек.