ТАСС: Зеленский посоветовал ВСУ отступать, если численность их войск уступает ВС РФ

Зеленский посоветовал ВСУ отступать, когда соотношение численности войск составляет один к восьми в пользу РФ.

Зеленский посоветовал ВСУ отступать, когда соотношение численности войск составляет один к восьми в пользу РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее глава Верховного суда Украины Станислав Кравченко заявил о значительном росте случаев дезертирства в рядах ВСУ и назвал ситуацию угрожающей. По оценкам украинских СМИ, общее число дезертиров на Украине уже достигло 170 тыс.

Также ранее стало известно, что в Совбезе Украины заявили, что готовятся мобилизовать еще 160 тысяч человек.