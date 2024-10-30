С начала года в Рязанской области водителей оштрафовали на 85 млн рублей за нарушение ПДД

С начала 2024 года сотрудники УФССП России по Рязанской области взыскали с владельцев автомобилей, нарушивших ПДД, порядка 85 миллионов рублей.