С начала года в Рязанской области водителей оштрафовали на 85 млн рублей за нарушение ПДД

С начала 2024 года сотрудники УФССП России по Рязанской области взыскали с владельцев автомобилей, нарушивших ПДД, порядка 85 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФССП.
Отмечается, что за допущенные нарушения сотрудниками Госавтоинспекции выписывается административный штраф, который необходимо оплачивать в установленный срок. Однако среди водителей есть должники по оплате многочисленных штрафов, причем, на очень значительные суммы.
Например, сотрудниками отделения судебных приставов по взысканию административных штрафов по Шиловскому и Путятинскому районам УФССП России по Рязанской области было возбуждено свыше 600 исполнительных производств о взыскании с местного жителя задолженности по неоплаченным вовремя штрафам на общую сумму более 1 миллиона рублей.