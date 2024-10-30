Рязоблдума в первом чтении приняла проект закона о налоговых льготах

Отмечается, что документ разработан во исполнение поручения президента РФ, а также в целях поддержки приоритетных направлений регионального развития.

В среду, 30 октября, рязанская областная дума в первом чтении приняла проект закона о налоговых льготах. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Отмечается, что документ разработан во исполнение поручения президента РФ, а также в целях поддержки приоритетных направлений регионального развития.

Согласно проекту, по налогу на прибыль планируется расширить применение инвестиционного налогового вычета, установив его в отношении имущества, безвозмездно переданного организациям среднего образования. Мера направлена на привлечение предприятий к реализации областного проекта «Промышленно-образовательный кластер «Прообраз будущего» в части оснащения школ и совместной профориентационной работы. Предельный размер вычета определяется в 4,5 млн рублей в налоговом периоде.

Также на 2025-2027 годы предусмотрено продление налоговых льгот для экологически чистого транспорта. Согласно законопроекту, полное освобождение от уплаты транспортного налога устанавливается в отношении транспортных средств, оборудованных исключительно электрическими двигателями, на 50% - в отношении транспортных средств, использующих в качестве топлива газ.

Помимо этого, документ содержит нормы, касающиеся налога на имущество организаций. Предлагается продление на 2025-2026 годы действия льготы в отношении объектов, созданных в результате догазификации населенных пунктов. Для организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения с доходами до 250 млн рублей, реализована возможность снижения ставки на 25% в отношении объектов, облагаемых от кадастровой стоимости. Данная льгота, направленная на поддержку малого бизнеса, вводится на период 2025 и 2026 годов.

После внесения поправок депутаты рассмотрят проект закона во втором чтении.