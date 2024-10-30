Рязанскую область посетил чрезвычайный и полномочный посол Белоруссии в РФ Александр Рогожник

Рязанскую область посетил чрезвычайный и полномочный посол Белоруссии в РФ Александр Рогожник. Об этом сообщает министерство экономического развития региона.

Во вторник, 29 октября, Александр Рогожник вместе с министром экономического развития области Андреем Ворфоломеевым посетили офис официального сервисного партнера ОАО «Минский автомобильный завод» (МАЗ) — ООО «Рязань МАЗ сервис», а также ООО «Старожиловоагроснаб», поставляющее сельскохозяйственные машины и агрегаты различных белорусских производителей. Они обсудили с руководителями предприятий пути расширения прямого взаимодействия с производителями техники и запчастей.

Кроме того, побывали на площадках ГК «Точинвест» и АО «Русская кожа», где речь шла о перспективах взаимодействия, в том числе увеличении поставок кожевенных изделий в Республику. Ознакомились с работой одного из магазинов торговой сети-дискаунтера «Чеснок», в которой представлен широкий ассортимент продуктов питания белорусского производства.

«Принято решение об организации в Рязанской области мультибрендового центра, где будет представлен весь ряд продукции машиностроения Республики: начиная от посевного агрегата, заканчивая уборочными комбайнами. Также будет осуществляться обслуживание белорусской пассажирской техники», — сказал Рогожник.

По словам министра экономического развития Рязанской области Андрея Ворфоломеева, налажено хорошее взаимодействие региона с Белоруссией в части реализации совместных проектов на базе Аэрокосмической инновационной долины, в агропромышленном комплексе, увеличения поставок рязанской продукции.