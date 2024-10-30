Рязанский ЗАГС объявил прием заявлений на регистрацию брака 31 декабря

Подать документы можно до 30 ноября через портал Госуслуг, МФЦ, либо лично на Московском шоссе, 49.

Рязанский ЗАГС объявил прием заявлений на регистрацию брака 31 декабря. Об этом сообщается в группе учреждения.

Отмечается, что церемонии пройдут во Дворце торжеств.

Подать документы можно до 30 ноября через портал Госуслуг, МФЦ, либо лично на Московском шоссе, 49.

Напомним, в 2023 году 31 декабря брак во Дворце торжеств зарегистрировали брак 18 пар.