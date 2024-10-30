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Рязанский депутат предложил запретить мигрантам работать в торговле и транспорте
Аналогичные запреты действуют во многих регионах России.

Депутат Рязанской областной Думы Александр Стариков предложил запретить мигрантам работать в торговле и транспорте. Об этом пишет Telegram-канал «аТипичная Рязань».

Отмечается, что он направил обращение к губернатору Павлу Малкову с просьбой ограничить или совсем прекратить выдачу патентов на работу мигрантов в розничной торговле, в производстве пищевых продуктов, в перевозке пассажиров в городском и пригородном транспорте.

Аналогичные запреты действуют во многих регионах России.