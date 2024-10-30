Рязанские полицейские депортировали из России группу мигрантов, нарушивших закон

Авиабилеты убывающие приобретали за свой счет.

Рязанские полицейские депортировали из России группу мигрантов, нарушивших закон. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

Принудительному выдворению подверглись 4 человека: 2 выходцев из стран Средней Азии, 1 — из Юго-Восточной Азии и 1 — из Закавказья. Ранее стало известно, что мужчины нарушают сроки пребывания в России или оплачивают административные штрафы за нарушения миграционного законодательства.

Также депортации подвергся один гражданин страны СНГ, который недавно освободился из исправительной колонии. Он находился в колонии за разбойное нападение.

В сопровождении сотрудников полиции и судебных приставов иностранцы отправились в аэропорт «Домодедово» для вылета в страны исхода. Авиабилеты убывающие приобретали за свой счет.