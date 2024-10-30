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Рязанская облдума расширила меры социальной поддержки населения
Депутаты областной Думы на заседании в среду, 30 октября, утвердили изменения в региональный закон «О мерах социальной поддержки населения Рязанской области».

Депутаты областной Думы на заседании в среду, 30 октября, утвердили изменения в региональный закон «О мерах социальной поддержки населения Рязанской области». Об этом сообщила пресс-служба органа.

Теперь ежемесячная денежная выплата будет предоставляться не только членам семей, родителям военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, погибших или пропавших без вести в районах боевых действий, но и иных погибших (умерших) в зоне СВО независимо от основания участия в ней.

Также введена новая категория семей, награждаемых премией Рязанской области «Признание». Ее получат родственники героев, проявивших самоотверженность, мужество и отвагу, а также совершивших смелые решительные действия при исполнении воинского, гражданского или служебного долга по защите Отечества. Для подтверждения статуса многодетной семьи наравне с бумажным удостоверением можно будет использовать двухмерный штриховой код (QR-код), содержащийся в электронном удостоверении.

Кроме того, дополнены направления использования регионального материнского капитала. Средства можно потратить на строительство жилого дома в случае, если оно будет осуществляться подрядной организацией с использованием счетов эскроу [спецсчет для безопасного проведения расчетов между покупателем и продавцом ].