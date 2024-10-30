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Рязанская энергетическая сбытовая компания вручила призы победителям конкурса «Включаем будущее»

Рязанская энергетическая сбытовая компания вручила призы победителям конкурса «Включаем будущее». Об этом сообщает пресс-служба компании.

Участниками конкурса стали потребители, оформившие получение электронной квитанции и оплачивающие электроэнергию через «Личный кабинет клиента». Всего поступило 35 заявок. Из них с помощью генератора случайных чисел выбрали троих победителей.

Первое место занял Сергей Аверкин. Ему в качестве приза вручили телевизор.

Второе место заняла Ирина Кабочкина. Ей вручили смартфон.

Третье место заняла Лидия Голяйкина. Ей также подарили смартфон.

Отмечается, что конкурс по популяризации интерактивных сервисов среди клиентов ПАО «РЭСК» проводится ежегодно. В этом году это был уже второй розыгрыш призов.

Рязанская энергетическая сбытовая компания вручила призы победителям конкурса «Включаем будущее»