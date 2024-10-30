Рязанке дали девять лет колонии за убийство знакомого

В феврале 2024 года 43-летняя жительница Михайловского районе поругалась со знакомым. Во время ссоры она ударила его ножом в грудь.

Рязанке дали девять лет колонии за убийство знакомого. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В феврале 2024 года 43-летняя жительница Михайловского районе поругалась со знакомым. Во время ссоры она ударила его ножом в грудь.

Мужчина скончался в больнице.

Суд назначил женщине наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.