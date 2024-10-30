Рязанка украла у 93-летней пенсионерки 600 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело.

Рязанка украла у 93-летней пенсионерки 600 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

В полицию обратились родственники пожилой жительницы села Вялсы Сасовского района, из дома которой пропали 600 тысяч рублей. Купюры хранились в шкатулке.

Оперативники установили, что деньги исчезли после визита незнакомки. Она расспрашивала о соседях, советовалась, где можно приобрести дом.

К преступлению оказалась причастна ранее судимая 65-летняя жительница Сасова. Ее задержали.

Возбуждено уголовное дело.