Рязанка украла у 93-летней пенсионерки 600 тысяч рублей
Возбуждено уголовное дело.
Рязанка украла у 93-летней пенсионерки 600 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
В полицию обратились родственники пожилой жительницы села Вялсы Сасовского района, из дома которой пропали 600 тысяч рублей. Купюры хранились в шкатулке.
Оперативники установили, что деньги исчезли после визита незнакомки. Она расспрашивала о соседях, советовалась, где можно приобрести дом.
К преступлению оказалась причастна ранее судимая 65-летняя жительница Сасова. Ее задержали.
Возбуждено уголовное дело.