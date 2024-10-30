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В Рязани заметили атоподставщика на красной иномарке
По словам автора поста, когда он выезжал с парковки ТД «Квартал» на улице Интернациональной, водитель красного Hyundai с номером Р844НХ62 начал двигаться перед ним.

В Рязани заметили атоподставщика на красной иномарке. Пост об этом появился в паблике «Подслушано у водителей Рязани».

По словам автора поста, когда он выезжал с парковки ТД «Квартал» на улице Интернациональной, водитель красного Hyundai с номером Р844НХ62 начал двигаться перед ним.

«Почти выехав на улицу Станкозаводскую (где никто не ехал), он резко ударил по тормозам и включил заднюю. Газ чуть ли не в пол нажал. Попытался въехать в меня», — отметил рязанцев.

Он подчеркнул, что когда въехать в его авто не получилось, водитель иномарки скрылся.