В Рязани заметили атоподставщика на красной иномарке

По словам автора поста, когда он выезжал с парковки ТД «Квартал» на улице Интернациональной, водитель красного Hyundai с номером Р844НХ62 начал двигаться перед ним.

В Рязани заметили атоподставщика на красной иномарке. Пост об этом появился в паблике «Подслушано у водителей Рязани».

По словам автора поста, когда он выезжал с парковки ТД «Квартал» на улице Интернациональной, водитель красного Hyundai с номером Р844НХ62 начал двигаться перед ним.

«Почти выехав на улицу Станкозаводскую (где никто не ехал), он резко ударил по тормозам и включил заднюю. Газ чуть ли не в пол нажал. Попытался въехать в меня», — отметил рязанцев.

Он подчеркнул, что когда въехать в его авто не получилось, водитель иномарки скрылся.