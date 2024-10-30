Россиян предупредили о новом виде мошенничества в Telegram

Аферисты пишут пользователям от имени маркетплейсов якобы для покупки рекламы.

Мошенники стали похищать Telegram-каналы, предлагая администраторам и владельцам аккаунтов размещать рекламу. Об этом пишет Газета.RU со ссылкой на пресс-службу УМВД.

Отмечается, что с администраторами связываются неизвестные и представляются сотрудниками маркетплейсов и предлагают интеграцию. Чтобы ввести своих потенциальных жертв в заблуждение и вызвать доверие, мошенники подолгу разговаривают, обсуждают контент и условия размещения рекламы.

Аферисты предлагают зарегистрироваться в специальном рекламном кабинете и отправить код подтверждения якобы для привязки аккаунта.

После этого мошенники взламывают аккаунт и получают доступ ко всем его данным, а том числе персональные данные владельца.