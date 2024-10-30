На Урале БелАЗ раздавил внедорожник с людьми

На Урале БелАЗ раздавил внедорожник с людьми. Об этом сообщает паблик «Плохие новости».

Трагедия произошла в Качканаре ночью 29 октября. По данным паблика, легковушка оказалась в слепой зоне грузовика.

Смертельные травмы получили сотрудники комбината — исполняющий обязанности горного мастера и помощник машиниста экскаватора.

Отмечается, что на предприятии создана специальная комиссия, которая выяснит обстоятельства трагедии. Родным погибших работников окажут помощь.