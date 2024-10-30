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На ГРПЗ подвели итоги конкурса профмастерства
На Государственном Рязанском приборном заводе (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) провели заводской конкурс профмастерства рабочих по профессии «Слесарь механосборочных работ». Он был приурочен к 106-летию предприятия.

На Государственном Рязанском приборном заводе (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) провели заводской конкурс профмастерства рабочих по профессии «Слесарь механосборочных работ». Он был приурочен к 106-летию предприятия. Об этом сообщила пресс-служба ГРПЗ.

Профессионализм продемонстрировали десять работников из пяти подразделений. Конкурс не только показал уровень мастерства заводчан, но и стал площадкой для обмена опытом. Участники ответили на три теоретических вопроса, а также выполнили практическую часть — изготовили деталь по чертежу.

По итогам состязаний первое место занял Алексей Лапшев, второе и третье — Вячеслав Годин и Дмитрий Борисов. Дипломом «За волю к победе» была отмечена Надежда Шишкина.

«На заводе работаю уже десять лет, пришел после службы в армии. Конкурсные задания для меня были нетрудными, так как это моя повседневная работа, но подумать все-таки пришлось. Очень рад, что удалось занять первое место. В этом году мой портрет еще разместили на заводской Доске почета. Столько приятных и радостных событий!» — сказал победитель конкурса Алексей Лапшев.

Конкурс профмастерства проводится на предприятии для повышения престижа рабочих профессий и популяризации достижений и передового опыта квалифицированных специалистов.